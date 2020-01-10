Экс-начальник следственного управления СБУ Вовк претендует на должность первого замдиректора ГБР

Вовк подал декларацию как кандидат на эту должность.

Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк претендует на должность первого заместителя директора Госбюро расследований. Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Он подал декларацию как кандидат на эту должность.

Напомним, полномочия предыдущего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей были досрочно прекращены 27 декабря. И.о. директора Бюро стала депутат Верховной Рады Ирина Венедиктова.

1 января ГБР опубликовало заявление, в котором указано, что по итогам 2019 года госбюро "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня".