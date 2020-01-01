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ГБР признало, что не справилось со своими задачами

Новое руководство Бюро вынесло Трубе неудовлетворительную оценку.

ГБР признало, что не справилось со своими задачами
Бывший глава ГБР Роман Труба
Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Государственное бюро расследований считает, что по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами сегодняшнего дня".

Об этом говорится в заявлении Бюро, опубликованном в среду, 1 января.

"Установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействии с правоохранительными органами, так и в кадровом и техническом обеспечении", - сказано в нем.

ГБР просит направлять на электронную почту informator@dbr.gov.ua предложения по преодолению кризиса в Бюро, повышению эффективности работы следственных и оперативных подразделений.

"Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения", - сказано в заявлении.

Напомним, что в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

Теперь ГБР - не центральный орган исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность, а государственный правоохранительный орган.

Был отменен коллегиальный принцип управления в Бюро. Директор ГБР получил полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю полноту ответственности за результаты деятельности ГБР. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет снять.

Полномочия предыдущего директора ГБР Романа Трубы и его заместителей были досрочно прекращены 27 декабря. И.о. директора Бюро стала депутат Верховной Рады Ирина Венедиктова.

Нового директора ГБР выберут на конкурсе.

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