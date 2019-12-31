С 1 января в Украине вступает в силу закон о зеленых номерах для электрокаров

Также для них должны маркировать паркоместа и создать специальные дорожные знаки.

С 1 января 2020 в Украине вступает в силу закон, который регулирует движение, парковку и зарядку электроавто, а также внедряет для них номерные знаки с зеленым цветом шрифта. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Для формирования требований к оформлению паркомест для электрокаров и внедрения дорожных знаков "для электромоиблей", "кроме электромобилей", "станция зарядки электромобилей" профильным министерствам и ГосЧС отводится шесть месяцев.

За стоянку и остановку на месте для электротранспорта, как и за создание препятствия их водителям в остановке и парковке, предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 гривен). Также нарушителя могут эвакуировать с паркоместа для электрокара.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 августа подписал закон о зеленых номерах для электромобилей №10405.