В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными (обновлено)
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
Сенцов осудил выдачу "беркутовцев" в обмен на пленных ОРДЛО
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
​​Освобожденный украинец Савин рассказал о пленных, сидевших с ним в Макеевской колонии и не попавших на обмен
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
На Донбассе состоялся обмен (обновляется)
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
«В Украину попадаешь, как будто в Голливуд»: встреча пленных в Борисполе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киеве на Жуковом острове нашли запертых в вольеры тигров

Они содержались в ненадлежащих условиях. 

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве на Жуковом острове обнаружили шестерых запертых в вольеры тигров. Они содержались в ненадлежащих условиях, сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

Правоохранители установили, что по этому адресу зарегистрирована частная собственность, которая охраняется, но хозяин там не живет.

"Мы начали уголовное производство по ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают др трех лет ограничения воли. Решается вопрос об устройстве тигров в спецучреждение", – сообщил начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
 

Напомним, в августе 2018 полиция Одессы впервые в истории Украины объявили о подозрении по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса (жестокое обращение с животными) и обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также