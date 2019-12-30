В Донецкой области горел наркодиспансер

По приезду спасателей персонал самостоятельно эвакуировался из здания.

Вечером, 29 декабря в городе Константиновка на ул. Европейской произошел пожар в здании наркологического диспансера города Краматорска. Об этом сообщил пресс-центр Гос ЧС.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что на первом этаже 3-х этажного здания, в помещении профилактического осмотра больных, наблюдается задымление.

На момент прибытия подразделения персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар локализован в 21:50, а ликвидирован в 22:19.

О погибших и пострадавших не сообщается. Причина пожара устанавливается.

Напомним, вечером, 29 декабря в Харькове также горел корпус Центра профтехобразования. Площадь пожара составила около 200 кв.м. Пострадавших и жертв нет.