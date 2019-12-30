В Запорожской области в результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ-2109" и грузовика "Mercedes-Benz Atego 816L" погибли два человека, еще двое пострадали.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что задержан водитель легкового автомобиля, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке не предоставил преимущество в движении грузовику.

"Установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-2109», не предоставив преимущество в движении, выехал на перекресток, и совершил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz Atego 816L», под управлением гражданина 1988 года рождения. В результате аварии двое пассажиров автомобиля «ВАЗ», мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля «ВАЗ» с телесными повреждениями были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. гривен и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. гривен и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.