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В Казахстане назвали три версии авиакатастрофы самолета Bek Air

Для помощи в расследовании в Казахстан прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

В Казахстане назвали три версии авиакатастрофы самолета Bek Air
Фото: EPA/UPG

Правоохранители Казахстана рассматривают три версии крушения самолета Bek Air возле Алматы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу МВД Казахстана Ерлана Тургумбаева.

"Сейчас следственная группа МВД проводит расследование авиакатастрофы, которая была в Алматы. В настоящее время рассматривается три версии. Первая - ошибка экипажа. Второе - возможность технической неисправности самого борта. Третье - работа навигационных служб", - сказал Тургумбаев в кулуарах правительства в понедельник.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, идёт демонтаж воздушного лайнера. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр", - добавил глава МВД. По его словам, для помощи в расследовании уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

"Будет назначен комплекс технических экспертиз: пожарно-техническая, авиационная, судебно-медицинская. По результатам этих экспертиз будет дана оценка - что на самом деле произошло на этом воздушном судне", - добавил он.

Напомним, утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением "Алматы – Нурсултан" потерпел крушение. Авария произошла вскоре после взлета – борт начал терять высоту и спустя семь минут столкнулся с бетонным ограждением, после чего врезался в двухэтажное здание. 

МВД Казахстана сообщало о 12 погибших и 49 травмированных. Среди пострадавших – 8 детей.

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