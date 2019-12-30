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​Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, - посол Британии

Мелинда Симмонс также подчеркнула важность наказания тех, кто убивал украинцев.

​Пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, - посол Британии
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посольство Великобритании в Украине приветствует обмен удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье, 29 декабря.

Об этом заявила посол Британии Мелинда Симмонс.

"Я приветствую долгожданное возвращение украинцев, которые находились в плену на неконтролируемой территории. Президенту Зеленскому пришлось принимать тяжелые решения для выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки", и для возвращения их домой. Теперь пришло время России освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в РФ и Крыму", - написала посол в своем Twitter.

Симмонс также подчеркнула важность наказания тех, кто убивал украинцев.

"Остается важным вынести справедливые приговоры в отношении всех лиц, ответственных за тяжкие преступления, включая насилие против протестующих на Майдане и теракт в Харькове в 2015 году", - добавила посол.

Напомним, договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря. В воскресенье, 29 декабря, состоялся обмен, в ходе которого в Украину вернули 76 человек, а российским наемникам на Донбассе передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Среди тех, кого Украина передала в рамках обмена, - пятеро "беркутовцев", обвиняемых в деле о расстреле Небесной сотни, а также воевавший за "ДНР" бразилец Лусварги. Генеральная прокуратура заявила, что изменение меры пресечения "беркутовцам" на личное обязательство не означает прекращение суда над ними. Суд продолжится, при необходимости, - заочно.

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