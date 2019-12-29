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Боевики освободили 12 украинских военных

Большинство из них находились в плену несколько лет.

Боевики освободили 12 украинских военных
Фото: Офис президента

В рамках обмена пленными освобождены 12 украинских военных. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своем Telegram-канале.

Боевики освободили в рамках обмена:

Сергея Иванчука - майора ВСУ. Он попал в плен группировки "ЛНР" вместе со своим подчиненным, сержантом Иваном Деевым. Боевики обвинили украинских военных в терроризме и "приговорили" на 20 лет заключения.

Ивана Деева - военнослужащего 8-го полка спецназначения ВСУ. Участник событий на Майдане. Находился в плену в Луганске с февраля 2017 года.

Юрия Евтушка - военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады, жителя Любомля. Он попал в плен в конце мая 2018 вместе с напарником Яковом Веремейчиком.

Романа Фурсова - бойца 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады, жителя Харьковской области, попавшего в плен в ноябре 2017 года.

Богдана Пантюшенко - командира танка, который террористы подбили под Донецком. В плену он находился с января 2015 года. Его приговорили к 18 годам заключения.

Сергея Глондара и Александра Коренькова - спецназовцы попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выводил из-под Дебальцево раненых и попал в окружение. Их содержали в Макеевской колонии.

Василия Жемелинского - бойца 57-й бригады ВСУ взяли в плен в бою под Песками 17 февраля 2017 во время выполнения боевого задания, содержался в бывшем СИЗО Донецка.

Владимира Воскобойника - военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ исчез на Донбассе 24 мая 2018. Спустя несколько дней стало известно, что он попал в плен боевиков "ДНР". В октябре 2019 "суд" в "ДНР" приговорил его к 30 годам тюрьмы.

Александра Геймура и Бориса Пундора - в числе восьми военных ВСУ попали в плен к боевикам 22 мая 2019 года. Согласно информации штаба ООС, военнослужащие двигались на грузовике в районе населенного пункта Новотроицкое, но отклонились от определенного маршрута. В результате заехали на оккупированную территорию, где были задержаны оккупантами.

А также Кима Доланова.

Напомним, обмен 29 декабря проходил в два этапа: пленных с "ЛНР" привезли на КПВВ "Майорск", пленных с "ДНР" обменивали на территории Горловки. По предварительной информации, на оккупированную часть Донецкой и Луганской области из Украины вернулись 123 человека. В Украину передали 76 людей.

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