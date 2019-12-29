Семья из трех человек отравилась угарным газом во Львове

Во Львове 29 декабря в квартире угарным газом отравилась семья из 2-летним ребенком. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел около 5 утра на одной из центральных улиц.

"По предварительной информации, угарным газом отравились три человека: двое взрослых и 2-летний ребенок. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила поставки газа в квартиры. Информация о газовых приборах в квартире уточняется.

Напомним, четверо людей отравились угарным газом во Львовской области. Дом был оборудован газовым конвектором.