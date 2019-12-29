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Семья из трех человек отравилась угарным газом во Львове

Среди пострадавших двухлетний ребенок.

Семья из трех человек отравилась угарным газом во Львове
Фото: http://azbar.ru

Во Львове 29 декабря в квартире угарным газом отравилась семья из 2-летним ребенком. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел около 5 утра на одной из центральных улиц. 

"По предварительной информации, угарным газом отравились три человека: двое взрослых и 2-летний ребенок. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада "Львовгаз" временно прекратила поставки газа в квартиры. Информация о газовых приборах в квартире уточняется.

Напомним, четверо людей отравились угарным газом во Львовской области. Дом был оборудован газовым конвектором.

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