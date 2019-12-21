Dragon Capital покупает львовский Идея Банк

Сделка состоится после одобрения АМКУ и Нацбанком.

Группа Dragon Capital вместе с неназванным частным инвестором подписали соглашение о покупке 100% акций львовского Идея Банка и ООО "Новый Финансовый Сервис" (New Finance Service) у польского холдинга Getin.

Об этом говорится на сайте Dragon Capital.

Сделка состоится после одобрения Антимонопольным комитетом и Национальным банком и выполнения сторонами ряда предварительных условий.

На сайте Getin Holding говорится, что акции покупают кипрская Dragon Capital Investments Limited, Dragon Capital New Ukraine Fund L.P. с острова Джерси и физическое лицо.

Цена покупки в эквивалентна 1,368 млрд грн, или 224,76 млн польских злотых, минус сумма дивидендов до закрытия сделки и цена 100% участия в ООО "Нью Финанс Сервис" около 5 млн грн. Цена также может быть уменьшена в результате переговоров сторон после того, как независимый аудитор подготовит отчет.

В состав Getin Holding S.A. входят Idea Bank (Польша), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Украина), Idea Bank (Беларусь), Idea Bank (Румуния), Carcade (Россия).

Крупнейшим бенефициаром Getin Holding S.A. является гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки.