​Госфинмониторинг презентовал отчет об отмывании денег и финансировании терроризма

На презентации обсуждались основные риски и пути их предотвращения.

Государственная служба финансового мониторинга представила результаты Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга.

"20 декабря в Госслужбе финансового мониторинга, при участии главы Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) Эльжбеты Франкув-Яскевич и координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине посла Генрика Вилладсена, был представлен Отчет о проведении Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в мероприятии приняли более 50 представителей государственных регуляторов и правоохранительных органов, других госорганов, а также представители профессиональных объединений субъектов первичного финансового мониторинга, научных учреждений и общественности, занимающихся вопросами борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Также были привлечены представители международных организаций Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине, Консультативная миссия ЕС, проект EU-ACT в Украине, Консультационный фонд поддержки ассоциации Украина-ЕС, Офис Совета Европы в Украине и посольство США в Украине.

Отмемчается, что в отчете было акцентировано внимание на основных угрозах, рисках системы антилегализационного финансового мониторинга, обсуждались пути реализации мер для предотвращения негативных последствий.

Кроме того свои оценки по рискам предоставили представителями Национального банка, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг и Госслужбы финмониторинга.

"Отчет... является подтверждением эффективного внедрения и соблюдения Украиной международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в частности в части выявления, анализа и оценки национальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма и последствий их проявления", - отметил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Отчет будет обнародован на официальном сайте Госфинмониторинга в рубрике "Национальная оценка рисков".

Напомним, 6 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия отмывания денег.

В прошлом году Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.