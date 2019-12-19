В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Спутниковый мониторинг EOS показал, сколько украинской земли остается в "тени"

Между данными в кадастре и фактической ситуацией огромная разница.

Украинский-американская компания EOS Crop Monitoring запустила интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Мониторинг показал значительное расхождение между данными в кадастре и фактической ситуацией.

Всего полей на незарегистрированных землях - около 4,3 млн га, сообщается в пресс-релизе компании.

На карте можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше, чем информации в кадастре. Или же на примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на не зарегистрированных в государственном кадастре землях.

Карта использует результаты исследования, которое проводилось EOS DA совместно с Институтом космических исследований Национальной академии наук и Государственным космическим агентство Украины в рамках проекта Всемирного банка земли. Сейчас результаты исследования используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Карта EOS Crop Monitoring находится в свободном доступе на сайте.

Напомним, что 21 ноября министр Тимофей Милованов сделал презентацию спутникового мониторинга украинских полей. При этом министр публично не озвучил ни исполнителя, ни источники финансирования этого проекта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также