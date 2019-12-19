Миллиарды гривен Дорожного фонда не превратились в новую инфраструктуру из-за плохого госменеджмента, - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик раскритиковал подходы областных администраций Украины к использованию средств Дорожного фонда.

Отчет об этом он опубликовал у себя в Facebook.

По его словам, 35% Дорожного фонда идут именно в ОГА на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения. Плюс 20% от суммы могут использоваться ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

"Как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году. Если кратко - плохо. Использовали не все, т.к. остаток в деньгах около 20%, и использовали плохо - слишком много ямочного ремонта и прочего мазохизма", - подчеркнул Голик.

Эти данные - следствие логики, заложенной в использование Дорожного фонда предшественниками нынешних глав ОГА. Губернаторы, назначенные в 2019 году, "ехали по уже проложенным рельсам", уточнил он.

"Но. Важно увидеть картину сейчас, чтобы сделать правильные выводы на следующий год", - отметил советник премьера.

Ранее Юрий Голик сообщил, что правительству удалось привлечь 900 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ для строительства 340 километров дорог в 5 областях Украины