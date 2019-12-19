Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Суд отпустил Пашинского под домашний арест
Суд отпустил Пашинского под домашний арест
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Миллиарды гривен Дорожного фонда не превратились в новую инфраструктуру из-за плохого госменеджмента, - советник премьера Голик

Миллиарды гривен Дорожного фонда не превратились в новую инфраструктуру из-за плохого госменеджмента, - советник премьера Голик
Фото: facebook.com/y.golyk

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик раскритиковал подходы областных администраций Украины к использованию средств Дорожного фонда.

Отчет об этом он опубликовал у себя в Facebook.

По его словам, 35% Дорожного фонда идут именно в ОГА на ремонт и содержание дорог областного и сельского значения. Плюс 20% от суммы могут использоваться ОГА на ремонт дорог внутри населенных пунктов.

"Как ОГА использовали 14 млрд грн Дорожного фонда в этом году. Если кратко - плохо. Использовали не все, т.к. остаток в деньгах около 20%, и использовали плохо - слишком много ямочного ремонта и прочего мазохизма", - подчеркнул Голик.

Эти данные - следствие логики, заложенной в использование Дорожного фонда предшественниками нынешних глав ОГА. Губернаторы, назначенные в 2019 году, "ехали по уже проложенным рельсам", уточнил он.

"Но. Важно увидеть картину сейчас, чтобы сделать правильные выводы на следующий год", - отметил советник премьера.

Ранее Юрий Голик сообщил, что правительству удалось привлечь 900 миллионов евро от ЕБРР и ЕИБ для строительства 340 километров дорог в 5 областях Украины

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также