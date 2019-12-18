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Державна боргова піраміда: як ситуація змінювалась протягом 2019 року

Прискорення темпів економічного зростання в Україні та збільшення попиту на державні цінні папери сформували сприятливі умови для розміщення боргових запозичень Уряду. Стабільна ревальвація національної грошової одиниці та підвищення темпів зростання реального ВВП у 3 кварталі поточного року до 4,2% відновили довіру інвесторів до платоспроможності Уряду.

Протягом періоду січня-грудня 2019 року вартість облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що знаходяться в обігу збільшилась на 50,9 млрд. грн., або на 6,7% – до 806,6 млрд. грн. Разом із тим, середній рівень доходності за випущеними проспектами цінних паперів, котрі номіновані в національній грошовій одиниці, знизився з 18,75 до 12,7% річних (рис. 1).

Рис. 1. Вартість ОВДП, що знаходяться в обігу, та динаміка середньозваженої ставки залучення боргових ресурсів*
Рис. 1. Вартість ОВДП, що знаходяться в обігу, та динаміка середньозваженої ставки залучення боргових ресурсів*

*за даними НБУ

Основна фаза зниження доходності нових випусків ОВДП відбулась у вересні-грудні. Також знизилась і доходність валютних облігацій. Для прикладу: прибутковість випущених у доларах ОВДП зменшилась з 7,34% до 4% річних.

Стабілізація фінансової ситуації в Україні забезпечила зниження відношення державного боргу до ВВП станом на 31 жовтня порівняно з початком 2019 року з 61% до 49%. Потрібно відзначити, що дана тенденція має місце в умовах подальшого зростання обсягів запозичень для фінансування видатків державного бюджету з 231 млрд. грн. у 2018 до 345 млрд. грн. у 2019 році. Це відбулося завдяки ревальвації гривні на 16%, що зменшило частку зовнішнього боргу.

Основними держателями боргових зобов’язань Уряду виступають комерційні банки та НБУ. На портфель ОВДП у власності нерезидентів припадає 14%. Частка юридичних та фізичних осіб загалом не перевищує 4% (рис. 2). Потрібно зазначити, що портфель ОВДП у власності фінансових установ зменшився у 2019 році на 51 млрд. грн.

Рис. 2. Основні держателі ОВДП*
Рис. 2. Основні держателі ОВДП*

*за даними НБУ

Незважаючи на уповільнення зростання державної боргової піраміди, навантаження на державний бюджет залишається високим: 417,2 млрд. грн. та 423,5 млрд. грн. потрібно спрямовувати на погашення та обслуговування державного боргу у 2019 та 2020 роках.

Василий Голян Василий Голян , Доктор экономических наук, профессор, академик Инженерной академии Украины
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