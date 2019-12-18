Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
Правоохранители установили организатора убийства сына Соболева
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
​Малюська: я недавно получил более 1 млн гривен пенсии в США, мне на год хватит
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
Киву судили за взяточничество, но не посадили из-за справки об инвалидности из психлечебницы, - Bihus.info
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Украинский вопрос" и судьба гибридного суверенитета Русской православной церкви
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
"Нацкорпус" дважды подрался с полицией возле Верховной Рады, есть пострадавшие (обновлено)
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
В ДТП с грузовиком и автобусом "Херсон - Москва" погибли три человека, 15 пострадали
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
"Квартал 95" "извинился" за Гонтареву
ГлавнаяБлогиБлог Дениса Осмоловського

Не створюйте Бюро фінансових розслідувань

Шановні можновладці, якщо ви дійсно прагнете припинити тиск на бізнес та виявляти реальні економічні злочини, не створюйте ніяких «Бюро фінансових розслідувань», … доки законодавчо не визначите чіткі обриси економічних та податкових злочинів.

Фото: ub.ua

Знову шарахання. По факту - новий орган з обмеженою підслідністю, під крилом Мінфіну. Без бачення концепції діяльності. Хоча мабуть так і заплановано?

Припустимо, що ні, і можновладці дійсно опікуються правами чесного бізнесу та прагнуть створити аналітичного «монстра», лише наявність якого і стане фактичним запобіжником економічної злочинності.

Але, як можна визначити цілі та завдання, не розуміючи з чим треба боротись. В державі повністю відсутнє бачення економічних загроз для Держави та суспільства.

Серед кола злочинів у сфері господарської діяльності віднесених до підслідності нового органу можна виділити два типи статей Кримінального кодексу: «ходові» та «мертві». Всі окрім 212 – мертві, ну можливо іще 205-1, яка набирає вагу в даний час, як «трансформер» від статті 205, але її скоріше можна віднести до гібриду з назвою «ходовий мрець», бо реєструють їх зараз багато, як компенсацію по втраті 205, а до суду направляти – зась, бо мета інша. Згідно звітів Генеральної прокуратури за іншими статтями результати - «мертві».

Ось і все потенційне бачення. Тобто знову будемо мати податкову міліцію лише з іншою назвою. По факту, оскільки законом передбачено передачу всіх справ за визначеною підслідністю новому органу, нові економічні детективи отримають весь «мертвий кримінальних хлам» з інших органів, який вимушені будуть розгрібати шляхом проведення незрозумілих слідчих дій, бо процесуальні керівники будуть вимагати – щось робити. А просто закрити провадження буде не можна, бо будуть підозри, що типу не безкоштовно. Звідси повернемось до тимчасового дозволу на підприємствах і т.д. – тиск на бізнес, короче кажучи.

На сьогоднішній день, вся увага правоохоронців (податкової міліції, ДБР, НАБУ, навіть поліції) сконцентрована на – податковому кредиті. Там постійно рух, великі обсяги, можливість дивитись майже онлайн, а саме головне – зв’язок з реальним сектором. Невизначені нормативно визначення заповнили мовний запас правоохоронців та їх керівників – «фіктивний податковий кредит», «ризиковий платник», «нереальні операції», та той самий «конвертаційний центр». Все це дозволяє постійно з чимось боротись, розслідувати, виявляти і ніколи не мати результату …бо обрисів немає. Тим більше, що вказані терміни то лише інструментарій досягнення, якоїсь злочинної мети. Яку як раз ніхто і не хоче з’ясовувати, бо коли почнеш з’ясовувати то виявиться, що злочинної мети не було, а загроза удавана. Саме тому всі ці органи прагнуть локально задовольняти лише свої «процесуальні інтереси».

Вони не мають обрисів і бачення економічних загроз … тому що їх створили, а бачення ні.

Розірвання підслідності за статтями 191, 209, 212 ККУ говорить саме про це – бачення немає. А тому не можна створювати ще один орган, який стане в «процесуальну» чергу за податковим кредитом.

Може час сформувати своє бачення. Прочитати нарешті Директиви ЄС, ми ж наче інтегруємось …чи вже ні?! В них (в ЄС) все чітко – наприклад «потоки незаконних грошей можуть призвести до пошкодження цілісності, стабільності та репутації фінансового сектору та поставити під загрозу функціонування внутрішнього ринку Союзу, а також міжнародного розвитку. Цілі захисту суспільства від злочинності та захисту стабільності і цілісності фінансової системи Союзу повинні бути збалансовані з необхідністю створення нормативно-правового середовища, що дозволяє компаніям розвивати свій бізнес без необхідності нести непропорційні витрати на дотримання вимог».

Стабільність і цілісність фінансового (економічного) сектору – мабуть це треба визначити, їх критерії, можливі посягання та заходи протидії. Після цього якось «налаштувати» під це Кримінальний кодекс та процес.

Припустимо в новий орган прийде молодь, якщо їх мозок не прокачати глобально про загрози Державі, через рік вони будуть «колупати» податковий кредит, бігати за «мусорними» акціями, нерозуміючи для чого це, аби «процкер» з прокуратури не довбав, але для бізнесу вже буде маркер – тиск на бізнес по-новому.

Шановні можновладці! Не створюйте новий орган – створіть нове бачення! В першу чергу зрозуміле для бізнесу – що для Держави та суспільства є загрозами, які правила, яке покарання!

Денис Осмоловський Денис Осмоловський , Адвокат
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Другие записи блога:

Читайте также