Не створюйте Бюро фінансових розслідувань

Шановні можновладці, якщо ви дійсно прагнете припинити тиск на бізнес та виявляти реальні економічні злочини, не створюйте ніяких «Бюро фінансових розслідувань», … доки законодавчо не визначите чіткі обриси економічних та податкових злочинів.

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Знову шарахання. По факту - новий орган з обмеженою підслідністю, під крилом Мінфіну. Без бачення концепції діяльності. Хоча мабуть так і заплановано?

Припустимо, що ні, і можновладці дійсно опікуються правами чесного бізнесу та прагнуть створити аналітичного «монстра», лише наявність якого і стане фактичним запобіжником економічної злочинності.

Але, як можна визначити цілі та завдання, не розуміючи з чим треба боротись. В державі повністю відсутнє бачення економічних загроз для Держави та суспільства.

Серед кола злочинів у сфері господарської діяльності віднесених до підслідності нового органу можна виділити два типи статей Кримінального кодексу: «ходові» та «мертві». Всі окрім 212 – мертві, ну можливо іще 205-1, яка набирає вагу в даний час, як «трансформер» від статті 205, але її скоріше можна віднести до гібриду з назвою «ходовий мрець», бо реєструють їх зараз багато, як компенсацію по втраті 205, а до суду направляти – зась, бо мета інша. Згідно звітів Генеральної прокуратури за іншими статтями результати - «мертві».

Ось і все потенційне бачення. Тобто знову будемо мати податкову міліцію лише з іншою назвою. По факту, оскільки законом передбачено передачу всіх справ за визначеною підслідністю новому органу, нові економічні детективи отримають весь «мертвий кримінальних хлам» з інших органів, який вимушені будуть розгрібати шляхом проведення незрозумілих слідчих дій, бо процесуальні керівники будуть вимагати – щось робити. А просто закрити провадження буде не можна, бо будуть підозри, що типу не безкоштовно. Звідси повернемось до тимчасового дозволу на підприємствах і т.д. – тиск на бізнес, короче кажучи.

На сьогоднішній день, вся увага правоохоронців (податкової міліції, ДБР, НАБУ, навіть поліції) сконцентрована на – податковому кредиті. Там постійно рух, великі обсяги, можливість дивитись майже онлайн, а саме головне – зв’язок з реальним сектором. Невизначені нормативно визначення заповнили мовний запас правоохоронців та їх керівників – «фіктивний податковий кредит», «ризиковий платник», «нереальні операції», та той самий «конвертаційний центр». Все це дозволяє постійно з чимось боротись, розслідувати, виявляти і ніколи не мати результату …бо обрисів немає. Тим більше, що вказані терміни то лише інструментарій досягнення, якоїсь злочинної мети. Яку як раз ніхто і не хоче з’ясовувати, бо коли почнеш з’ясовувати то виявиться, що злочинної мети не було, а загроза удавана. Саме тому всі ці органи прагнуть локально задовольняти лише свої «процесуальні інтереси».

Вони не мають обрисів і бачення економічних загроз … тому що їх створили, а бачення ні.

Розірвання підслідності за статтями 191, 209, 212 ККУ говорить саме про це – бачення немає. А тому не можна створювати ще один орган, який стане в «процесуальну» чергу за податковим кредитом.

Може час сформувати своє бачення. Прочитати нарешті Директиви ЄС, ми ж наче інтегруємось …чи вже ні?! В них (в ЄС) все чітко – наприклад «потоки незаконних грошей можуть призвести до пошкодження цілісності, стабільності та репутації фінансового сектору та поставити під загрозу функціонування внутрішнього ринку Союзу, а також міжнародного розвитку. Цілі захисту суспільства від злочинності та захисту стабільності і цілісності фінансової системи Союзу повинні бути збалансовані з необхідністю створення нормативно-правового середовища, що дозволяє компаніям розвивати свій бізнес без необхідності нести непропорційні витрати на дотримання вимог».

Стабільність і цілісність фінансового (економічного) сектору – мабуть це треба визначити, їх критерії, можливі посягання та заходи протидії. Після цього якось «налаштувати» під це Кримінальний кодекс та процес.

Припустимо в новий орган прийде молодь, якщо їх мозок не прокачати глобально про загрози Державі, через рік вони будуть «колупати» податковий кредит, бігати за «мусорними» акціями, нерозуміючи для чого це, аби «процкер» з прокуратури не довбав, але для бізнесу вже буде маркер – тиск на бізнес по-новому.

Шановні можновладці! Не створюйте новий орган – створіть нове бачення! В першу чергу зрозуміле для бізнесу – що для Держави та суспільства є загрозами, які правила, яке покарання!