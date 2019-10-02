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​Рада намерена создать новый правоохранительный орган вместо налоговой милиции

Бюро финрасследований будет включать центральный аппарат и не более семи терруправлений.

​Рада намерена создать новый правоохранительный орган вместо налоговой милиции
Фото: sannews.com.ua

Верховная Рада намерена создать Бюро финансовых расследований вместо налоговой милиции.

За принятие законопроекта №1208-2 в первом чтении проголосовали 270 депутатов, при минимально необходимых 226, передают "Українські Новини".

Согласно документу, Бюро финрасследований будет включать центральный аппарат и не более семи территориальных управлений.

Предельное количество сотрудников бюро утверждается Кабмином в зависимости от роста или сокращения числа финансовых преступлений. Руководитель Бюро назначается правительством по представлению министра финансов на пять лет, но не более двух сроков подряд. Министр также может объявлять конкурс на данную должность.

Отмечается, что руководителем Бюро может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы не менее пятнадцати лет, опыт работы на руководящих должностях, свободно владеющий государственным и двумя иностранными языками, которые являются официальными языками Совета Европы.

Работники бюро не имеют права: быть членами или участвовать в создании или деятельности политических партий, организовывать или участвовать в забастовках; быть поверенными третьих лиц по делам бюро; использовать бюро, его работников и имущество в партийных, групповых или личных интересах.

Напомним, в декабре 2015 Кабмин предлагал Раде создать Службу финансовых расследований. В феврале 2019 года власти вернулись к этой идее.

21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года.

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