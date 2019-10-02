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Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору

Почтовый оператор исключен из списка объектов, не подлежащих приватизации.

Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада дала добро на продажу доли в "Укрпочте" стратегическому инвестору.

За это проголосовали 250 народных депутатов, поддержавших законопроект №1054-1 во втором чтении и в целом.

Перед вторым чтение в законопроекте появилась поправка в закон о приватизации государственного и коммунального имущества, которая исключает национального почтового оператора из списка имущества и объектов, не подлежащих приватизации 

Автор поправки - нардепа Роксолана Пидласая. Она заявила, что это необходимо для того, чтобы завести в "Укрпочту" стратегического инвестора.

"Мы не предлагаем приватизировать Укрпочту. Мы исключаем национальный почтовый оператор из статьи 4 закона Украины о приватизации исключительно для того, чтобы иметь возможность завести стратегического инвестора на миноритарный пакет акций", - сказала она.

Несмотря на протест отдельных депутатов, правка была поддержана, а сам закон приняли в целом.

Нынешний премьер-министр Алексей Гончарук еще в середине лета говорил, что Украина собирается продать долю в "Укрпочте", но раньше это было запрещено.

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