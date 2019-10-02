Рада ограничила право граждан обращаться в Большую палату Верховного Суда

Верховная Рада ограничила право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда.

За принятие законопроекта №1026 в целом проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226, передают "Українськi Новини".

Законопроект, поданный президентом Владимиром Зеленским, вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда. Так, истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Напомним, 12 сентября Рада приняла данный законопроект за основу. 30 сентября парламентский комитет рекомендовал его принять.