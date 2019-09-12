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Рада ограничит право граждан обращаться в Большую палату Верховного суда

Законопроект, предложенный Зеленским, принят за основу.

Рада ограничит право граждан обращаться в Большую палату Верховного суда
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада намерена ограничить право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда. За принятие законопроекта №1026 за основу проголосовали 262 депутата при минимально необходимых 226.

Законопроект подан президентом Владимиром Зеленским. Он вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда: истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Напомним, президент Зеленский тажке предлагает Раде сократить состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте 29 августа.

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