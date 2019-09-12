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САП закрыла дело о злоупотреблениях Кличко

Речь идет о производстве, открытом в феврале прошлого года.

САП закрыла дело о злоупотреблениях Кличко
Фото: Макс Левин

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений мэра Киева Виталия Кличко. Об этом говорится в материалах суда.

В суд поступила жалоба об отмене решения прокурора САП от 2 августа о закрытии уголовного производства от 27 февраля 2018  года.

В материалах указывается, что детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.365 Уголовного кодекса по заявлению о совершении уголовного преступления прокурорами и следователями Генеральной прокуратуры (ч. 2 ст.365 Уголовного кодекса) и мэром Киева (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

Высший антикоррупционный суд принял решение отправить жалобу на рассмотрение Соломенского райсуда.

Напомним, в июле Кличко вызывали на допрос в Госбюро расследований. Мэр Киева проходит свителем по делу о незаконном использовании коммунальных земель.

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