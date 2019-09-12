Кличко инициирует консультации о роспуске Киевсовета

Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко инициирует консультации с главами фракций по досрочному прекращению полномочий Киевского городского совета VIII созыва.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Друзья! Я инициировал консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва. Сегодня Киевсовет не собрала кворума. В зале зарегистрировались 46 избранников. Почему не было кворума? Потому что «работают» со многими депутатами. Потому что подрывают и дестабилизируют работу киевской власти", - написал Кличко.

"И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города", - добавил мэр.

Он пригрозил депутатам ответственностью.

Напомним, 4 сентября руководители фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы КГГА, с которой его хотят уволить.

Ранее Кабинет министров согласовал увольнение Кличко с должности главы Киевгорадминистрации, но окончательное решение остается за президентом.