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В ЦИК прокомментировали представление Зеленского о роспуске Комиссии

Центризбирком отказался "воспринимать обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов".

В ЦИК прокомментировали представление Зеленского о роспуске Комиссии
Фото: EPA/UPG

Центральная избирательная комиссия выразила свою позицию по поводу представления Президента о досрочном прекращении полномочий ее состава, которое профильный комитет Рады одобрил 11 сентября.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ЦИК.

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия несут за собой и политическую ответственность как Президента Украины, так и Верховной Рады Украины. Комиссия готова принять такое решение. Однако все обвинения, которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом, ЦИК отказывается воспринимать", - подчеркнули в Центризбиркоме.

В частности, в заявлении говорится об отмене регистрации кандидата в депутаты от одномандатного избирательного округа №169.

"Судом установлено, что ЦИК не имела целью создать кандидату любые препятствия в реализации пассивного избирательного права. Одновременно сообщаем, что решение об отмене регистрации кандидата в ОИО №169 не является беспрецедентным, так как в течение избирательного процесса было отменено 154 регистрацию кандидатов в депутаты", - говорится в заявлении.

В контексте вопроса одномандатного избирательного округа №198 ЦИК заявляет, что в последнем решении суда от 9 сентября указано, что с ее стороны не было никаких неоправданных проволочек при установлении результатов выборов в этом округе.

Ранее сообщалось, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает представление о роспуске ЦИКа политическим. По ее мнению, увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы.

Как сообщалось ранее, Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИКа уже в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

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