Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
Лицемерие
Лицемерие
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
ГлавнаяПолитика

Слипачук считает представление о роспуске ЦИКа политическим

"Увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы".

Слипачук считает представление о роспуске ЦИКа политическим
Татьяна Слипачук
Фото: Макс Левин

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук считает политическим представление президента о прекращении полномочий членов ЦИКа.

Об этом она сказала после решения профильного комитета Рады, который рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Комиссии, передает корреспондент LB.ua.

По мнению Слипачук, решение о роспуске Комиссии может поставить под сомнение легитимность проведения последних избирательных кампаний.

"Увольнение всего состава Центризбиркома должно иметь под собой очень серьезные мотивы. Если увольняется вся Комиссия, значит она делала что-то такое, что подрывает основы Конституции, государственного устройства, правомерности и легитимности избирательного процесса", - пояснила она.

"Я считаю это существенно политическим решением", - отметила Слипачук.

Глава ЦИК также добавила, что Комиссия будет делать все, чтобы доказать безосновательность мотивировочной части представления президента Владимира Зеленского. В тоже время, если парламент все же уволит членов ЦИКа, обращаться в суд она не намерена.

Напомним, сегодня комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИКа. Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.

Согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также