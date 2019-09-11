Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

За это решение проголосовали 16 членов комитета, двое высказались против и семеро - воздержались.

Как сообщалось ранее, Рада может рассмотреть представление президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий членов ЦИКа уже в четверг, 12 сентября.

Официальным основание для роспуска ЦИКа в "Слуге народа" называют бездеятельность комиссии на парламентских выборах, а также "незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержки с установлением результатов выборов в отдельных округах.