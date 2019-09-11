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Кабмин назначил 14 заместителей министров

Четырех заместителей получила министр здравоохранения, троих - министр образования.

Кабмин назначил 14 заместителей министров
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на заседании 11 сентября назначил 14 заместителей министров.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Заместителями министра экономики, торговли и сельского хозяйства стали Светлана Панаиотиди (госуполномоченный АМКУ) и Дмитрий Романович (совладелец ООО "Смарт Маркетинг Солюшнз", бывший кандидат в депутаты по списку "Голоса").

Заместителями министра образования и науки стали Юрий Полюхович (ученый, бывший советник министра образования и науки), Любомира Мандзий (бывшая руководительница департамента образования Львовской ОГА) и Максим Ярмистый (директора Департамента правового обеспечения МОН).

Заместителями министра здравоохранения стали Андрей Семиволос (главврач Киевского городского детского диагностического центра), Михаил Загрийчук (врач-хирург Национального института хирургии и трансплантологии им.Шалимова), Младена Качурець (глава медсектора Офиса эффективного регулирования), Елена Симоненко (владелец ООО "Здоровая нация", старший проектный менеджер офиса реформ при Кабмине).

Заместителями министра развития громад и территорий стали Дмитрий Живицкий (глава аппарата Сумской ОГА) и Вячеслав Негода (первый замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ).

Заместителями министра соцполитики назначены Виталий Музыченко (глава Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики) и Наталья Ненюченко (бывший главбух Украинского института национальной памяти).

Заместительницей министра юстиции стала Валерия Коломиец (адвокат, владелица "Адвокатского бюро Валерии Коломиец").

Одновременно уволены четыре заместителя министра энергетики и угольной промышленности (Татьяна Максимец, Михаил Близнюк, Юлия Пидкоморная, Анатолий Корзун), три заместителя министра образования и науки (Павел Хобзей, Владимир Карандий, Юрий Рашкевич), заместитель министра обороны Олег Шевчук и заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Напомним, неделю назад Кабмин уволил более трех десятков заместителей министров из правительства Гройсмана.

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