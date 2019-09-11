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Кабмин сменил своих представителей в набсовете "Нафтогаза"

Демчишин потерял свою должность.

Кабмин сменил своих представителей в набсовете "Нафтогаза"
Фото: Радио Свобода

Кабинет министров 11 сентября сменил своих представителей в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины".

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

Вместо Владимира Демчишина, Сергея Попика и Константина Марьевича в набсовет вошли Юлия Ковалив и Наталья Бойко. "Это наши коллеги, которые достаточно глубоко понимают тематику и газовой сферы, и работы этого предприятия", - сказал Гончарук. Одна должность в набсовете осталась вакантной, добавил он.

Бойко - заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции.

Ковалив - глава офиса Национального инвестиционного совета при Президенте. В 2016-2017 годах Ковалив возглавляла набсовет "Нафтогаза", после чего ушла в инвестиционный совет при президенте.

Напомним, что Демчишин был членом набсовета "Нафтогаза" с момента его формирования во втором квартале 2016 года, Попика включили туда в декабре 2017 года, а Марьевича - в конце июня 2019 года.

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