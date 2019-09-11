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Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве

Соответствующий законопроект принят в первом чтении.

Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №1059 о стимулировании инвестиционной деятельности в Украине.

За него проголосовали 290 народных депутатов.

Одним из положений этого законопроекта предлагается отменить обязательную уплату паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта в размере 4% от стоимости жилого строительства и 10% от стоимости нежилой застройки.

В пояснительной записке говорится, что паевой взнос является квазиналогом на строительство, который формально платится застройщиком, но фактически возложен на покупателя недвижимости.

Аналоги украинского паевого взноса крайне редки в мировой практике, а если и случаются, то применяются в существенно более низких размерах и не имеют отношения к строительным работам, выполняемых на земельных участках частной собственности. По данным рейтинга Doing Business 2017 существование в Украине паевого взноса увеличивает расходы на административные процедуры, связанные со строительством промышленного объекта, в среднем до 15,2%.

Автором законопроекта являвется депутат Елена Шуляк, которая раньше руководила направлением "Строительство" в организации "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2018 году в интервью LB.ua Шуляк говорила, что паевой взнос - источник коррупции и компенсаторов для его отмены вполне достаточно. "Отмена такого налога была бы не просто прогрессивной историей. Это - шанс сделать страну более конкурентной в борьбе за привлечение инвесторов", - заявляла она.

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