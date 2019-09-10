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Миллиардер Джек Ма ушел с поста главы Alibaba

Отставка произошла в день рождения бизнесмена.

Миллиардер Джек Ма ушел с поста главы Alibaba
Джек Ма
Фото: EPA\UPG

Самый богатый человек Китая, основатель интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма во вторник, 10 сентября, покинул пост руководителя компании.

Как сообщает CNN, Ма ушел в отставку в день своего 55-летия.

Вместо него возглавлять компанию теперь будет гендиректор Дэниэл Чжан.

Однако, как ожидается, Джек Ма не совсем отойдет от дел в корпорации и продолжит играть большую роль в принятии решений. У него остается 6,22% акций Alibaba и пожизненное место в Alibaba Partnership, куда входят высокопоставленные менеджеры группы и входящих в нее компаний. Партнерство имеет право номинировать, а в ряде случаев и назначать простое большинство членов совета директоров.

Джек Ма - один из самых богатых людей мира, его состояние превышает $40 млрд.

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