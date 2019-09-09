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Украина презентовала Еврокомиссии новую модель отделения оператора ГТС

Украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги для своевременного проведения анбандлинга.

Украина презентовала Еврокомиссии новую модель отделения оператора ГТС
Фото: inewp.com

Украина в Брюсселе презентовала Европейской комиссии новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Министерство энергетики и защиты окружающей среды.

Отмечается, что украинская делегация обсудила с представителями комиссии шаги, которые будут сделаны для своевременного проведения анбандлинга.

"Мы должны наверстать время, упущенное в предыдущие два года. Правительство и "Нафтогаз" готовы приложить все необходимые усилия, чтобы в ближайшие месяцы создать действительно независимого оператора ГТС в полном соответствии с требованиями европейского законодательства", - заявил глава Минэкологии Алексей Оржель.

Он также выразил уверенность, что участие Еврокомиссии в предстоящих 19 сентября трехсторонних газовых переговорах позволит найти конструктивное решение для подписания нового договора на транзит российского газа через ГТС Украины, соответствующее европейскому законодательству.

По данным "Интерфакс-Украина", одним из рассматриваемых вариантов анбандлинга является объединение оператора ГТС с оператором магистральных и межгосударственных линий электропередачи страны НЭК "Укрэнерго".

Напомним, в конце августа Укртрансгаз" в рамках испытаний подтвердил готовность газотранспортной системы Украины к переходу на реверсный режим.

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