Украина установила рекорд суточного импорта газа из Европы

Украина вышла на рекордные темпы импорта газа из Европы - 69,1 млн куб. м/сутки.

Об этом сообщил в фейсбуке руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн м3. Это новый исторический максимум", - написал топ-менеджер.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило, что достигнуть такого показателя удалось за счет сезонного увеличения мощности польского маршрута с 4,3 млн куб. м до 6,443 млн куб. м. Одновременно по максимуму загружены словацкое и венгерское направления.

"Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января. Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

Напомним, импорт газа в Украину в 2018 году составил 10,59 млрд кубометров. Это на 24,6%, или на 3,46 млрд кубов меньше по сравнению с 2017 году, когда поставки превысили 14 млрд кубометров.

В течение 2018 года импорт осуществлялся исключительно из Европы, так как поставки газа из России были остановлены с 25 ноября 2015 года. Из Словакии в 2018 году было импортировано 6 461,6 млн куб. м, Венгрии - 3 433,9 млн куб. м, Польши - 695,1 млн куб. м.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у "Газпрома", так как "Нафтогаз" признал его цену завышенной. Импорт теперь осуществляется на западной границе. Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и реформу корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.