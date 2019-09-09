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За лето "Укрзализныця" перевезла 13,2 млн пассажиров

Среди пассажиров было на 50% больше детей, чем в прошлом году.

За лето "Укрзализныця" перевезла 13,2 млн пассажиров
Фото: Александр Рудоманов

Летом (в июне-августе) 2019 года акционерное общество "Укрзализныця" перевезло 13,2 млн пассажиров.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"В течение лета 2019 железнодорожным транспортом воспользовалось более 13,2 млн пассажиров, что на уровне показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего в этом году летом было задействовано 2930 пассажирских вагонов. На Одесском, Херсонском, Азовском и Бердянском направлениях летом курсировало 33 дополнительных поезда.

Также этим летом "Укрзализныця" перевезла больше детей, которые путешествовали в составах организованных групп к местам отдыха: более 161 тыс. детей, или 3,3 тыс. групп, что почти на 50% больше, чем в прошлом году.

Напомним, "УЗ" на 14 сентября запустила дополнительный поезд №896 в Коростень, на фестиваль дерунов

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