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В УЗ через несколько недель презентуют стратегию реформы закупок

В филиалах, которые отвечают за закупки, также проведут проверки.

В УЗ через несколько недель презентуют стратегию реформы закупок
Евгений Кравцов
Фото: uz.gov.ua

Глава предприятия "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что у него уже состоялись переговоры с новым главой Министерства инфраструктуры Владиславом Криклием и анонсировал, что через несколько недель презентует стратегию реформы закупок. Об этом Кравцов сообщил у себя на фейсбуке.

"Укрзализныця получила зеленый свет на наведение порядка в закупках. У нас готов системный ответ на вызовы низовой коррупции и скандальных тендеров различных структурных подразделений, с которыми сталкивались в течение последних нескольких лет", - отметил Кравцов.

По его словам, в предприятии продолжается внутренняя проверка Центра сервисного обеспечения, который заказывал полотенца и подстаканники. Кроме того, "Укрзализныця" начинает комплексный аудит еще одного своего филиала «Центр обеспечения производства», который осуществляет закупки на наибольшие суммы.

"Откровенно, мне надоело читать сообщения в СМИ о непонятных тендерах и лично их отменять. Такой объем закупок не может координироваться в ручном режиме. Это хорошо, что мы реагируем на сигналы от общественности, но плохо, что даем им поводы",- добавил глава УЗ.

Напомним, 2 сентября Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации "Укрзализныци".

Днями ранее премьер-министр Алексей Гончарук выступил за разделение перевозчика. По его словам, есть модель, когда ее можно поделить на операторов трех различных частей, однако эти вопросы будут рассматриваться позже.

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