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На сайте парламента опубликованы поправки Зеленского к закону о поддержке "Пласта"

Президенту не понравилось, что "Пласт" определен как единствення национальная организация.

На сайте парламента опубликованы поправки Зеленского к закону о поддержке "Пласта"
Фото: Макс Левин

На сайте Верховной Рады опубликованы предложения президента Владимира Зеленского к ветированному законопроекту о государственной поддержке скаутской организации "Пласт". Документ поступил в парламент накануне, 4 сентября.

В пояснительной записке указано, что в законе "Пласт" определен как единственная национальная скаутская общественная организация, тогда как в Госреестре юридических лиц и общественных формирований таких организаций зарегистрирован целый ряд.

"Определение законом одной скаутской общественной организации как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения ей господдержки, а также приводит к риску невозможности создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а затем и к ограничению права граждан на свободу объединения в такие общественные организации", - сказано в документе.

Зеленский также счел, что закон противоречит ст. 95 Конституции Украины, так как любые расходы государства на общественные потребности, их размер и целевое направление должны определяться исключительно законом о государственном бюджете.

Напомним, Зеленский вернул законопроекты в парламент 4 сентября, хотя они были приняты более месяца назад. Скаутская организация "Пласт" заявила о своей готовности участвовать в доработке законопроекта.

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