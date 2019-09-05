Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский пообещал изменит границы подследственности, чтобы в Высший антикоррупционный суд не попадали слишком мелкие дела.

Об этом он сказал на брифинге в рамках начала работы ВАКС.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

"Есть проблемы, которые мы еще не успели решить, - это вопрос с границами подследственности. Раньше кое-кто на законодательном уровне постарался, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать, другими словами - завалить тысячами дел. Кто-то очень хотел, чтобы вы занимались такими мелочами, как, мол, какой-то сельский председатель не так потратил 200 гривен, и таких дел очень много. Это делалось для того, чтобы громкие дела коррупционеров оставались в тени, долгом ящике", - сказал Зеленский.

Председатель ВАКС Олена Танасевич уточнила, что суду собираются передать около трех тысяч уголовных производств.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

"В компетенцию Высшего антикоррупционного суда отнесены 22 состава преступлений при условии, что они совершены спецсубъектом и размер убытков превышает 500 тысяч гривен. По предварительным подсчетам Государственной судебной администрации, из местных общих судов должны поступить 3000 уголовных производств, из которых только 190 - это те, досудебное расследование в которых заканчивало Национальное антикорупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - сказала она.

Зеленский напомнил, что еще в июле внес в Верховную Раду законопроект о начале работы ВАКС, который должен исправить эту ситуацию.

"Мы работаем над этим вопросом, и Верховная Рада на законодательном уровне сделает все, чтобы самые громкие дела вы свободно рассматривали", - сказал он.

Напомним, Высший антикоррупционный суд был создан согласно закону, который Верховная Рада приняла в июле 2018 года. С августа 2018 года по март 2019 года состоялся открытый конкурс, по результатам которого президент Петр Порошенко назначил 38 судей.