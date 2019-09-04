Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг", которым предложен ряд нововведений в сфере админслуг.

Соответствующий указ №647/2019 обнародован на официальном сайте главы государства.

Среди прочего, Кабинету министров поручено проработать вопрос о введении регистрации места жительства по декларативному принципу путем подачи заявления в электронной форме, а также синхронизировать соответствующие реестры территориальных общин с национальными электронными ресурсами.

Также правительство должно будет внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги по оформлению права на земельный участок.

Президент инициирует предоставление органам местного самоуправления и/или нотариусами право на предоставление отдельных публичных услуг, в частности связанных с регистрацией актов гражданского состояния, регистрации транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, регистрацией земельного участка, предоставлением социальных услуг.

Кроме того, предлагается обеспечить предоставление отдельных административных услуг в автоматическом режиме без вмешательства человека, а также с помощью средств телефонной связи или через курьера.

При этом Кабмин должен установить единые требования к предоставлению публичных услуг, в том числе ключевые показатели эффективности, предельного времени ожидания, показателей удовлетворенности граждан, а также внедрить механизм контроля за предоставлением публичных услуг.

Правительству поручено проработать вопрос о введении новых подходов к образованию и деятельности центров предоставления административных услуг. В частности, предложено перейти к предоставлению административных услуг областных и районных государственных администраций центрами предоставления административных услуг органов местного самоуправления на основе софинансирования государством соответствующих расходов.

При этом предлагается направить части платы за предоставление административных услуг (административной сбора) на материально-техническое обеспечение деятельности центров предоставления административных.

Кабмин также должен проработать вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления административных услуг государственными и коммунальными предприятиями.

Кроме того, президент поручил обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, а также внедрение эффективных способов предоставления консультаций физическим и юридическим лицам, в том числе с использованием "горячих линий" связи, виртуальных собеседников ("чат-ботов"), электронных баз типовых вопросов и ответов.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.