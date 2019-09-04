Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Одесский облсовет досрочно уволил Александра Ройтбурда с поста директора ОХМ
Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
Зеленский ветировал закон, который три года не передавали на подписание Порошенко
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
"Слуга народа" зарегистрировала два "телевизионных" законопроекта
ГлавнаяПолитика

Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства

Предложен ряд нововведений в сфере админслуг.

Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Фото: info-ovir.com

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг", которым предложен ряд нововведений в сфере админслуг.

Соответствующий указ №647/2019 обнародован на официальном сайте главы государства.

Среди прочего, Кабинету министров поручено проработать вопрос о введении регистрации места жительства по декларативному принципу путем подачи заявления в электронной форме, а также синхронизировать соответствующие реестры территориальных общин с национальными электронными ресурсами.

Также правительство должно будет внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги по оформлению права на земельный участок.

Президент инициирует предоставление органам местного самоуправления и/или нотариусами право на предоставление отдельных публичных услуг, в частности связанных с регистрацией актов гражданского состояния, регистрации транспортных средств, выдачей водительских удостоверений, регистрацией земельного участка, предоставлением социальных услуг.

Кроме того, предлагается обеспечить предоставление отдельных административных услуг в автоматическом режиме без вмешательства человека, а также с помощью средств телефонной связи или через курьера.

При этом Кабмин должен установить единые требования к предоставлению публичных услуг, в том числе ключевые показатели эффективности, предельного времени ожидания, показателей удовлетворенности граждан, а также внедрить механизм контроля за предоставлением публичных услуг.

Правительству поручено проработать вопрос о введении новых подходов к образованию и деятельности центров предоставления административных услуг. В частности, предложено перейти к предоставлению административных услуг областных и районных государственных администраций центрами предоставления административных услуг органов местного самоуправления на основе софинансирования государством соответствующих расходов.

При этом предлагается направить части платы за предоставление административных услуг (административной сбора) на материально-техническое обеспечение деятельности центров предоставления административных.

Кабмин также должен проработать вопрос о целесообразности дальнейшего предоставления административных услуг государственными и коммунальными предприятиями.

Кроме того, президент поручил обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, а также внедрение эффективных способов предоставления консультаций физическим и юридическим лицам, в том числе с использованием "горячих линий" связи, виртуальных собеседников ("чат-ботов"), электронных баз типовых вопросов и ответов.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также