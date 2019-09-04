Зеленский уволил Кулебу с должности постпреда Украины в Совете Европы

Кулеба стал вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции.

Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.

Соответствующий указ №650 от 4 сентября обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы", - говорится в документе.

Кулеба уволен в связи с назначением на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила Кулебу вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции. Он занимал должность с апреля 2016 года.