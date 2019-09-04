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Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области

Крицын занимал должность с 15 июня 2018 года.

Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области
Эдуард Крицын
Фото: kharkivoda.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.

Об этом говорится в указе №651/2019.

Крицын занимал эту должность с 15 июня 2018 года.

В 2017-2018 года он был главой днепропетровского облуправления СБУ, в 2016-2017 году - харьковского облуправления, а перед этим работал начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.

Перед этим он несколько месяцев возглавлял СБУ в статусе исполняющего обязанности, будучи первым заместителем главы Грицака.

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