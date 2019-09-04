Зеленский уволил начальника СБУ в Херсонской области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Службы безопасности Украины в Херсонской области Эдуарда Крицына.
Об этом говорится в указе №651/2019.
Крицын занимал эту должность с 15 июня 2018 года.
В 2017-2018 года он был главой днепропетровского облуправления СБУ, в 2016-2017 году - харьковского облуправления, а перед этим работал начальником департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины.
Напомним, что 29 августа Верховная Рада уволила главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и назначила на эту должность Ивана Баканова.
Перед этим он несколько месяцев возглавлял СБУ в статусе исполняющего обязанности, будучи первым заместителем главы Грицака.