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Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию

Кабмин упростил процедуру обращений в антирейдерскую комиссию.

Кабмин перевел в онлайн обращения в антирейдерскую комиссию
Фото: Диана Буцко

Кабинет министров упростил процедуру обращения граждан в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции и перевел их в онлайн. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее постановление правительство приняло на сегодняшнем заседании, 4 сентября.

"Сейчас в Минюсте до сих пор действует комиссия (...), которая рассматривала жалобы людей, пострадавших от рейдерства... Указанное постановление фиксирует упрощенный процесс общения с этой комиссией. Все в онлайне", - сказал Гончарук на пресс-брифинге после заседания.

"Это маленький шаг, но очень важный", - добавил он. Как заявил министр юстиции Денис Малюська, подать жалобу в комиссию можно будет онлайн, что, по его словам, сократит количество ошибок при подаче.

Все заключения комиссии будут опубликованы онлайн сразу же после публикации такого заключения. Данное постановление также разрешает привлекать к работе комиссии юристов из частного сектора.

Напомним, 2 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявлял, что открытые данные о юрлицах теперь публикуют ежедневно, а не еженедельно. Ранее «жертвы рейдерства» могли узнать о изменениях в своей компании с опозданием на неделю. Министр подчеркнул, что благодаря ежедневным публикациям открытых данных такая задержка будет до одного дня. 

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