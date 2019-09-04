Нардеп из "Слуги народа" Анна Коваленко получила должность замглавы Офиса президента

Депутат Верховной Рады из фракции "Слуги народа" Анна Коваленко получила должность заместителя главы Офиса президента Украины.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского №653/2019 от 4 августа.

Коваленко была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны.

Перед выборами в Верховную Раду стала широко известной благодаря фразе о "непреодолимом желании прострелить ногу" своим однопартийцам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому.

Напомним, что три заместителя главы Офиса президента в конце августа перешли на новые должности. Алексей Гончарук стал премьер-министром, Руслан Рябошапка - генеральным прокурором, а Вадим Пристайко - министром иностранных дел.