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Обучению разведчиков не уделяется достаточно внимания, - эксперт

"Нужны молодые преподаватели с практикой боевых действий".

Обучению разведчиков не уделяется достаточно внимания, - эксперт
Юрий Радковец
Фото: Макс Левин

Военное образование в разведывательной сфере сегодня нуждается в кадровом и ресурсном усилении. Об этом в ходе круглого стола “Как усилить разведывательные органы Украины” в Институте Горшенина заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины (2001 - 2004; 2013 - 2015) Юрий Радковец.

“Военному образованию, особенно в направлении разведки, не уделяется сегодня никакого внимания. Нет кадров и нет преподавателей. А между тем, около 15% тех, кто учится на военных специальностях, прошли через АТО и сделали осознанный выбор профессии разведчика, не романтический, а осознанный. Их нужно “подбирать”, с ними нужно работать, а значит нужны молодые преподаватели с практикой боевых действий", - сказал Юрий Радковец.

Напомним, ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД) Валентин Бадрак заявил, что сегодня у нашей страны есть уникальная возможность изменений и усиления в разведывательной сфере.

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