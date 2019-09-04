Украине необходимо чрезвычайное, революционное усиление разведок, - эксперт

Сегодня у Украины есть уникальная возможность изменений и усиления в разведывательной сфере, считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД) Валентин Бадрак. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Как усилить разведывательные органы Украины” в Институте Горшенина.

“Мы убеждены в том, что Украине нужно чрезвычайное, революционное усиление разведок. Украинский институт исследований безопасности изучал, на уровне 2010-2011 годов, работу российских спецслужб в Украине с 2005 по 2010 год - не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что здесь творилось. Мы сравнивали работу спецслужб РФ с работой мастера-борца на ковре, а украинские спецслужбы тогда напоминали подростка, который только получает какой-то опыт в борьбе. Сегодня ситуация существенно изменилась в лучшую сторону, но мы снова сравниваем мастера с пусть опытным, но юниором. Потому усиление нужно во всех плоскостях. Прежде всего, это законодательное обеспечение, подготовка кадров, ресурсное и техническое обеспечение. Фактически, мы вынуждены сказать, что когда мы анализируем работу иностранных разведок, то видим очень серьезные изменения. Они связаны с тем, что сегодня разведки наиболее влиятельных стран работают на упреждение в технологиях, обеспечивая технологическое преимущество. Они полностью делают акценты на использовании искусственного интеллекта, автоматизации, на вмешательстве в телекоммуникационные сети и защите этих сетей. Во всех этих областях у нас есть определенные проблемы”, - сказал Валентин Бадрак.

По мнению эксперта, украинской разведке необходимо перейти от сбора информации к более активным действиям. И здесь самое главное - воля и желание военно-политического руководства страны.

“Но главный тезис, который я хотел бы озвучить - украинские разведывательные структуры должны перейти от просто сбора и анализа информации и подготовки решений к активным операциям. И в том числе - в скрытой плоскости. Признаков активных информационных и информационно-психологических операций мы если и видим, то очень мало. В то время, как подобных признаков со стороны той же РФ - огромное количество. Россия создала тайный фронт против Украины и именно украинским разведкам под силу осуществить такой же ход - создать тайный фронт против РФ. Вопрос усиления разведывательных структур - это вопрос амбиций военно-политического руководства государства. Если президент и его команда будут иметь такие амбиции, то механизмов усиления будет достаточно,” - подчеркнул Валентин Бадрак.