Нові дні нової влади

Увага була прикута не тільки журналістів, а і більшості суспільства. Не є дивним такий ажіотаж навколо нових представників народу. Обираючи нових людей, що раніше не були в політиці, всі чудово розуміли, що критерієм були не стільки професійність чи фаховість, скільки моральність та «несистемність». Результат виборів не відомий і досі, адже виборці дізнались лише нові прізвища, вони не дізнались нових депутатів. Деякі з обранців мали певний бекграунд у громадській роботі, а деякі – жодного. Звісно, розвиток соціальних медіа дозволяє пост у Facebook на політичну тему вважати громадською активністю, однак це не те, що продукує громадську користь.

Фото: Макс Требухов

Перший день, перші помилки

Найбільшими ньюзмейкерами та об’єктами уваги стали саме депутати від «Слуги Народу». Завзятість з якою вони брались за ухвалення рішень дійсно була помітна. Проте, на фоні оперативності, були помічені деякі недоопрацювання в регламентно-технічних аспектах роботи. Хоч спочатку такі порушення здавались не надто суттєвими, але в подальшому, наслідки таких «деталей» можуть бути серйозними.

Все частіше під куполом парламенту першого дня лунали апеляції до апарату Верховної Ради щодо невчасного чи неналежного забезпечення депутатів законопроєктами. Судячи з усього, проблема виникла через відсутність належної комунікації між новою командою та старим апаратом, або ж причиною слугувало оновлення самого апарату, який не зміг вчасно зреагувати на необхідні виклики нової команди. Були і реальні заминки з розумінням регламенту, а також правильного його трактування та виконання.

Це є приклад того, що нова команда, для ефективності має заручитись підтримкою досвідчених політичних сил, які мають досвід і готові підставити плече новій команді.

Швидкість не означає якість

Президент Зеленський під час виступу в парламенті закликав не витрачати часу, а працювати. І такий меседж був позитивно сприйнятий парламентарями. В перший день вони працювали до пізньої ночі, останній раз таке можна було спостерігати тільки під час ухвалення Закону «Про бюджет».

Не обійшлось і без курйозів на мовну тематику, які варто було очікувати, коли опозиційному депутату не дозволили говорити російською. Під час передвиборчої кампанії, «Слуги народу» тему мови старались обходити, адже при будь-якій позиції доведеться когось лишити незадоволеним. При розмитості електорального ядра у президента та пропрезидентської партії, вони намагались сподобатись усім, уникаючи гострих ідеологічних питань. Проте, така дисциплінованість нового спікера та його вимога говорити державною мовою викликана скоріш дотриманням закону, а ніж ідеологічними переконаннями.

Результатом перших днів роботи Верховної Ради стали поява нового Прем’єр-міністра, складу Кабінету Міністрів, низки законів, в тому числі про скасування недоторканості Народного депутата. При його голосуванні були помічені процедурні порушення і деякі опозиційні депутати вже анонсували звернення до Конституційного суду щодо оскарження законопроєкту і цікаво буде дізнатись саме рішення, адже воно багато в чому відображатиме ставлення судової влади не стільки до юридично-правових аспектів питання, а скоріш ставлення до нової влади.

Президенська республіка?

Зараз, суспільство демонструє підтримку таким діям нової влади і вітає подібні починання. Однак чи будуть вони результативними та ефективними у довготривалій перспективі - покаже час.

Одразу після публікації результатів виборів, стало зрозуміло, що повна відповідальність у країні лежить на одній партії – «Слуга народу», а точніше на особі Президента. Саме кредит довіри президента був конвертований на багатьох, невідомих загалу, кандидатів під зеленим брендом.

В перший день при ухваленні рішень «слуги народу» продемонстрували абсолютне єднання, хочеться вірити, що кожен з них окремо усвідомлює, що у них є персональна відповідальність і нікому не вдасться сховатись за колективом. Тепер багато залежить від того, які саме законопроєкти будуть у них на столі і яка комунікація буде між ними.