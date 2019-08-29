Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Член набсовета "Укроборонпрома" стал основным претендентом на пост министра обороны
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Генпрокуратуру реформируют в Офис генпрокурора
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
Министром здравоохранения может стать экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов (обновлено)
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
В Киеве на Окружной из машины выбросили мужчину с перерезанным горлом
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Должность вице-спикера получит представительница "Батькивщины"
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
В Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина"
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
Новый Кабмин может остаться без вице-премьеров
ГлавнаяПолитика

​Разумков отключил микрофон депутату от ОПЗЖ за выступление на русском языке

Спикер Рады напомнил о регламенте.

​Разумков отключил микрофон депутату от ОПЗЖ за выступление на русском языке
Фото: Макс Левин

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон, когда депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин отказался говорить на украинском языке.

Инцидент произошел во время обсуждения кандидатуры Руслана Стефанчука на должность вице-спикера Рады, передает "Депо".

Волошин заявил, что "имеет право выступать на языке своих избирателей". После этого звук выступления в трансляции пропал.

После того, как Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

Напомним, 14 августа сопредседатель партии ОПЗЖ, депутат Вадим Рабинович отказался переходить на украинский язык во время выступления на подготовительном заседании парламента. Он заявил, что в законах не сказано о необходимости депутатам говорить на государственном языке. На это отреагировала первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко и призвала в официальном формате использовать только государственный язык, соблюдая регламент. В этой перепалке Разумков поддержал Геращенко.

После инцидента Разумков пообещал приложить все усилия для того, чтобы парламентарии соблюдали регламент и говорили исключительно на украинском языке, вплоть до отключения микрофонов.

Сегодня, 29 августа, на первом заседании Рады 9-го созыва Разумкова избрали спикером.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также