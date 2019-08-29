​Разумков отключил микрофон депутату от ОПЗЖ за выступление на русском языке

Новоизбранный председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выключил микрофон, когда депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин отказался говорить на украинском языке.

Инцидент произошел во время обсуждения кандидатуры Руслана Стефанчука на должность вице-спикера Рады, передает "Депо".

Волошин заявил, что "имеет право выступать на языке своих избирателей". После этого звук выступления в трансляции пропал.

После того, как Волошин перешел на украинский язык, Разумков дал ему возможность закончить реплику.

Напомним, 14 августа сопредседатель партии ОПЗЖ, депутат Вадим Рабинович отказался переходить на украинский язык во время выступления на подготовительном заседании парламента. Он заявил, что в законах не сказано о необходимости депутатам говорить на государственном языке. На это отреагировала первый вице-спикер Рады 8-го созыва Ирина Геращенко и призвала в официальном формате использовать только государственный язык, соблюдая регламент. В этой перепалке Разумков поддержал Геращенко.

После инцидента Разумков пообещал приложить все усилия для того, чтобы парламентарии соблюдали регламент и говорили исключительно на украинском языке, вплоть до отключения микрофонов.

Сегодня, 29 августа, на первом заседании Рады 9-го созыва Разумкова избрали спикером.