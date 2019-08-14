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Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык

После второго замечания слово от ОПЗЖ взял Шуфрич.

Депутат Рабинович отказался переходить на украинский язык
Вадим Рабинович
Фото: Макс Требухов

Сопредседатель партии "Опозиционная платформа - За жизнь" , депутат Вадим Рабинович отказался переходить на украинский язык во время выступления на подготовительном заседании парламента. Он заявил, что в законах не сказано о необходимости народным депутатам говорить на государственном языке, пишет "Радио Свобода".

Рабинович начал выступление на русском, депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко сделала ему замечание, напомнив, что в Украине вступил в действие языковой закон и народным избранникам нужно выступать на государственном языке.

"Давайте жить по законам, в законах это не сказано", - ответил нардеп.

Председательствующий на заседании глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков отметил, что общение на украинском языке предусмотрено в регламенте и попросил Рабиновича, "если тот не возражает", говорить на государственном языке. Рабинович в ответ потребовал предоставить ему соответствующий пункт регламента Рады.

"В законе, который принят о мове, о депутатах нет ни одного слова. Дякую вам дуже", - подытожил Рабинович.

После этого он опять начал говорить на русском языке и Геращенко опять прервала нардепа и потребовала от него говорить на украинском языке. Разумков прочитал пункт регламента, согласно которому языком "языком работы Верховной Рады и ее должностных лиц является государственный язык". После этого Рабинович больше не выступал, а от "Опозиционной платформы - За жизнь" на украинском языке говорил Нестор Шуфрич.

Напомним, новый закон об обеспечении функционирования государственного языка Верховная Рада приняла в апреле этого года, проголосовав за него с 17-й попытки.

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