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Подготовительная группа Рады в среду рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов

Новый созыв начнет работу через две недели.

Подготовительная группа Рады в среду рассмотрит рассадку фракций и вопрос комитетов
Фото: Анна Стешенко

В Верховной Раде в среду состоится второе заседание подготовительной группы нового созыва. На нем обсудят вопрос размещения фракций в зале и предмета ведения комитетов. 

Об этом перед заседанием сообщил избранный депутат от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, передает корреспондент LB.ua

"Сегодня на заседании подготовительной группы мы рассмотрим вопрос о создании двух групп. Первая займется организационными вопросами, в том числе, вопросом рассадки фракций в сессионном зале", - заявил он. 

По его словам, группа новоизбранных депутатов будет обсуждать вопрос предмета ведения комитетов. 

"В частности, мы предлагаем отдать оппозиции Комитет по вопросам свободы слова и информации", - добавил он.

Напомним, что первое заседание подготовительной группы 9 августа. На нем было принято решение, что Верховная Рада нового созыва начнет работу 29 августа.

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