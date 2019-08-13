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Данилюк назвал присутствие Медведчука в Раде угрозой для страны

Медведчук "будет иметь возможность использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть".

Данилюк назвал присутствие Медведчука в Раде угрозой для страны
Фото: Lb.ua

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк назвал избрание в Раду пророссийского лидера партии "Оппозиционная платформа За жизнь" и кума президента РФ Путина Виктора Медведчука угрозой для страны. Об этом Данилюк сообщил в интервью ВВС Украина.

"Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет иметь возможность использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Является ли это угрозой? Да, это угроза. Но в конце концов он избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте", - отметил Данилюк.

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что не знает ни о каких планах Медведчука по урегулированию мира на Донбассе и у него есть «определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины».

Напомним, партия Медведчука "Оппозиционная платформа За жизнь" заняла второе место на выборах в Верховную Раду. За список ОПЗЖ проголосовали 1,9 млн человек.

В середине июля Офис президента уже предостерег международных партнеров от возможного некорректного понимания внешней политики Украины из-за действий главы партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Верховной Раде девятого созыва.

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