Кличко назначил директором департамента транспортной инфраструктуры КГГА вице-мэра Мелитополя

Он является депутатом Запорожского облсовета от "Солидарности".

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначил директором департамента транспортной инфраструктуры КГГА Ивана Федорова. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №703 от 12 августа.

Федоров назначен на эту должность с 13 августа по результатам конкурса с испытательным сроком 6 месяцев.

Ранее 30-летний беспартийный депутат Запорожского областного совета от фракции "Солидарность" Иван Федоров занимал должность заместителя городского главы Мелитополя. Ресурс Ria-m сообщает, что Федоров останется советником мэра Мелитополя по вопросам градостроительства и архитектуры на общественных началах.

Напомним, спустя трехнедельный перерыв, завтра, 14 августа Кабмин проведет заседание, после которого мэр Киева Виталий Кличко может быть уволен.

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск.