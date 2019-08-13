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Кличко назначил директором департамента транспортной инфраструктуры КГГА вице-мэра Мелитополя

Он является депутатом Запорожского облсовета от "Солидарности".

Кличко назначил директором департамента транспортной инфраструктуры КГГА вице-мэра Мелитополя
Иван Федоров
Фото: ria-m.tv

Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко назначил директором департамента транспортной инфраструктуры КГГА Ивана Федорова. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №703 от 12 августа.

Федоров назначен на эту должность с 13 августа по результатам конкурса с испытательным сроком 6 месяцев. 

Ранее 30-летний беспартийный депутат Запорожского областного совета от фракции "Солидарность" Иван Федоров занимал должность заместителя городского главы Мелитополя. Ресурс Ria-m сообщает, что Федоров останется советником мэра Мелитополя по вопросам градостроительства и архитектуры на общественных началах. 

Напомним, спустя трехнедельный перерыв, завтра, 14 августа Кабмин проведет заседание, после которого мэр Киева Виталий Кличко может быть уволен. 

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко. Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск.

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