Кабмин в среду проведет заседание, после которого может быть уволен Кличко

Кабинет министров 14 августа соберется на заседание после трехнедельного перерыва.

Об этом говорится на сайте правительства.

Заседание начнется в 11:00, оно пройдет под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана.

24 июля в Кабмин поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко.

Гройсман обещал вынести этот вопрос на ближайшее заседание, после чего ушел в отпуск.

Напомним, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.