Гройсман решил не мешать увольнению Кличко

"Так или иначе он сложит полномочия перед президентом".

Кабинет министров рассмотрит вопрос отставки главы Киевской горадминистрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Радио НВ".

Он сообщил, что утром 24 июля в правительство поступило представление из Офиса президента с просьбой согласовать увольнение Кличко.

"Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание Кабинета министров. Все предыдущие решения такого характера были поддержаны правительством. Я подчеркиваю: это полномочия президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций и не буду мешать президенту действующему", - сказал он.

Гройсман добавил, что считает отставку Кличко является обязательной по законодательству.

"Все главы областных государственных администраций слагают полномочия перед новоизбранным президентом. Поэтому так или иначе он сложит полномочия перед президентом. Дальше вопрос назначения. Назначит президент Кличка или не назначит, я не могу сказать", - сказал он.

Напомним, что реальную исполнительную власть в Киеве имеет глава КГГА, которого назначает президент, тогда как избираемый мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.

Однако когда президентом стал Виктор Янукович, подконтрольное "регионалам" парламентское большинство проголосовало за предоставление ему права назначать главой КГГА будь-кого по своему усмотрению, а не того человека, за которого голосовали киевляне. В результате этого в ноябре 2010 года тогдашнего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов, а Партия регионов получила реальную власть в городе.

В мае 2014 года мэром Киева был избран Виталий Кличко, и новый президент Петр Порошенко после вступления в должность сразу назначил его главой КГГА. Это было частью знаменитых венских соглашений между Порошенко и Кличко.